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В Польщі заявили, що їх військо буде найсильнішою сухопутною армією Європи

Фото: міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про намір зробити Військо польське найсильнішою схуопутною армією Європи з 300 тисячами солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

Він заявив, що важливо стримувати агресора, аби Росія не наважилась зайти до Польщі. Тому в країні планується створити найсильнішу сухопутну армію.

"А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини", - сказав він.

Оборонна модернізація Польщі

Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни. Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку Росії.

Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та півтисячі реактивних систем залпового вогню HIMARS.

А в липні віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що країна планує збільшити свою кадрову армію вдвічі.

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Польща