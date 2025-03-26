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В Польше заявили, что первые в Европе основали Фонд обороны и безопасности

Среда 26 марта 2025 05:28
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В Польше заявили, что первые в Европе основали Фонд обороны и безопасности Фото: Катажина Пелчинская-Наленч (x.com/Kpelczynska)
Автор: Владимир Костырин

Польша объявила о создании Фонда обороны и безопасности, и намерении разработать инвестиционный план для него в течение двух месяцев. В фонд будет выделено 30 миллиардов злотых (около 7,7 миллиарда долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт(X) министра финансов и региональной политики Польши Катажины Пелчинской-Наленч, и Polskie Radio 24.

"Официально: Польша первая в Европе основала Фонд обороны и безопасности в KPO. Мы инвестируем миллиарды в укрытие, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний", - говорится в заявлении польского министра.

Она добавила, что страна будет развивать отечественную промышленность и исследовать новые технологии.

"Мы начинаем переговоры с ЕК (Европейской Комиссией). В то же время в течение 2 месяцев в сотрудничестве с Министерством национальной обороны и другими министерствами мы разработаем инвестиционный план для этого Фонда", - отметила Пелчинская-Наленч.

Польское правительство обсуждало вопрос о перенаправлении средств в Фонд безопасности и обороны во время заседания во вторник. Как объясняет инициативу официальная Варшава, главной целью является укрепление обороноспособности и безопасности страны.

Этот фонд также предназначен для финансирования таких инвестиций, как модернизация оборонной промышленности. Также речь идет о расширении стратегической инфраструктуры и развитии оборонных технологий.

Ранее сообщалось, что министры финансов Европейского союза решили обсудить резкое увеличение расходов на оборону, финансирование чего планировалось благодаря новым совместным заимствованиям, имеющимся фондам ЕС и усилению роли Европейского инвестиционного банка.

Напомним, 9 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС начинает внедрять план перевооружения Европы и запускает программу REARM Europe на 800 млрд евро для укрепления безопасности.

Также мы писали, что ранее все 27 стран-членов ЕС согласовали план перевооружения Европы.

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