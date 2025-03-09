Не только военная. В Еврокомиссии объяснили цель перевооружения Европы
Европейский Союз начинает внедрять план перевооружения Европы. ЕС запускает программу REARM Europe на 800 миллиардов евро для укрепления безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Итак, на этой неделе была единодушно поддержана инициатива REARM Europe - пакет на 800 миллиардов евро для обороны. Это историческое решение. Оно может стать основой для создания Европейского оборонного союза", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что ЕС будет продвигать план REARM Europe со всей решимостью. И объяснила, что его идея проста.
"Мы должны раскрыть весь наш потенциал перед лицом реальных угроз. И если нам удастся объединить усилия с другими единомышленниками, такими как Великобритания, Норвегия или Канада, этот потенциал станет еще больше", - отметила фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что экономическая сила Европы и ее оборонный план REARM тесно связаны между собой. Она отметила, что инновационный и экономический потенциал ЕС является важным фактором безопасности, а оборонные инициативы, в свою очередь, могут существенно усилить Единый рынок в перспективе.
По ее словам, будущие инвестиции в военное оборудование и инфраструктуру безопасности будут способствовать развитию ключевых отраслей, в частности:
- цифровизации,
- транспортных сетей,
- искусственного интеллекта,
- квантовых вычислений,
- безопасной связи.
Кроме того, она отметила значение технологий, таких как спутниковые сети, автономные транспортные средства и робототехника, которые важны не только для обороны, но и для конкурентоспособности Европы. Отдельно она подчеркнула, что центральную роль в этом процессе будут играть малые и средние предприятия, которых в оборонной цепи поставок насчитывается 2500.
"Чтобы достичь успеха, мы также должны ускорить процессы и привлечь больше частных инвесторов. Мы запустим новые "омнибусные" пакеты, чтобы еще больше упростить правила и сократить бюрократические процедуры - в том числе в оборонном секторе", - отметила фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен отметила, что в современных условиях сохранение Европы как экономического центра силы является также вопросом коллективной безопасности.
"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Это касается и моей Комиссии. Чтобы справиться со сложным путем, который нас ждет, мы должны перейти в режим готовности. Именно поэтому в течение следующих недель я созову первый в истории Колледж безопасности", - подчеркнула она.
План перевооружения Европы
Напомним, недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.
Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.
Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.
Заметим, что ранее на этой неделе все 27 стран-членов ЕС согласовали план перевооружения Европы.
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