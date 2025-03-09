Не только военная. В Еврокомиссии объяснили цель перевооружения Европы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Итак, на этой неделе была единодушно поддержана инициатива REARM Europe - пакет на 800 миллиардов евро для обороны. Это историческое решение. Оно может стать основой для создания Европейского оборонного союза", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что ЕС будет продвигать план REARM Europe со всей решимостью. И объяснила, что его идея проста.

"Мы должны раскрыть весь наш потенциал перед лицом реальных угроз. И если нам удастся объединить усилия с другими единомышленниками, такими как Великобритания, Норвегия или Канада, этот потенциал станет еще больше", - отметила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что экономическая сила Европы и ее оборонный план REARM тесно связаны между собой. Она отметила, что инновационный и экономический потенциал ЕС является важным фактором безопасности, а оборонные инициативы, в свою очередь, могут существенно усилить Единый рынок в перспективе.

По ее словам, будущие инвестиции в военное оборудование и инфраструктуру безопасности будут способствовать развитию ключевых отраслей, в частности:

цифровизации,

транспортных сетей,

искусственного интеллекта,

квантовых вычислений,

безопасной связи.

Кроме того, она отметила значение технологий, таких как спутниковые сети, автономные транспортные средства и робототехника, которые важны не только для обороны, но и для конкурентоспособности Европы. Отдельно она подчеркнула, что центральную роль в этом процессе будут играть малые и средние предприятия, которых в оборонной цепи поставок насчитывается 2500.

"Чтобы достичь успеха, мы также должны ускорить процессы и привлечь больше частных инвесторов. Мы запустим новые "омнибусные" пакеты, чтобы еще больше упростить правила и сократить бюрократические процедуры - в том числе в оборонном секторе", - отметила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен отметила, что в современных условиях сохранение Европы как экономического центра силы является также вопросом коллективной безопасности.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Это касается и моей Комиссии. Чтобы справиться со сложным путем, который нас ждет, мы должны перейти в режим готовности. Именно поэтому в течение следующих недель я созову первый в истории Колледж безопасности", - подчеркнула она.