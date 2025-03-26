У Польщі заявили, що перші в Європі заснували Фонд оборони і безпеки

Польща оголосила про створення Фонду оборони й безпеки, та намір розробити інвестиційний план для нього протягом двох місяців. До фонду буде виділено 30 мільярдів злотих (близько 7,7 мільярда доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) міністра фінансів та регіональної політики Польщі Катажини Пелчинської-Наленч, та Polskie Radio 24 .

"Офіційно: Польща перша в Європі заснувала Фонд оборони і безпеки в KPO. Ми інвестуємо мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських збройових компаній", - йдеться в заяві польської міністерки.

Вона додала, що країна розвиватиме вітчизняну промисловість і досліджуватиме нові технології.

"Ми починаємо переговори з ЄК (Європейською Комісією). Водночас протягом 2 місяців у співпраці з Міністерством національної оборони та іншими міністерствами ми розробимо інвестиційний план для цього Фонду", - зазначила Пелчинська-Наленч.

Польський уряд обговорював питання щодо перенаправлення коштів до Фонду безпеки і оборони під час засідання у вівторок. Як пояснює ініціативу офіційна Варшава, головою метою є зміцнення обороноздатності та безпеки країни.

Цей фонд також призначений для фінансування таких інвестицій, як модернізація оборонної промисловості. Також йдеться про розширення стратегічної інфраструктури та розвиток оборонних технологій.