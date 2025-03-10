Министры финансов ЕС обсудят резкое увеличение расходов на оборону

Министры финансов Европейского союза обсудят, как финансировать оборону за счет новых совместных заимствований, существующих фондов ЕС и усиления роли Европейского инвестиционного банка. Встреча продлится два дня - 10-11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В пригласительном письме министрам Анджей Доманский, министр финансов Польши, председательствующей на заседаниях ЕС, заявил, что переговоры будут проводиться в соответствии с решениями лидеров ЕС, принятыми в 6 марта об изучении этих источников финансирования.

Европейские страны спешат увеличить расходы на оборону и сохранить поддержку Украины после того, как президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь США Киеву и выразил сомнения относительно приверженности Вашингтона европейским союзникам.

"Учитывая быстро меняющуюся ситуацию в сфере безопасности, Европа должна глубоко задуматься о будущем расходов на оборону. Стабильная и предсказуемая структура финансирования имеет решающее значение для систематического развития европейского оборонного потенциала", - сказал Доманский в письме.

Министры будут работать над предложением Европейской комиссии о привлечении ЕС 150 млрд евро под залог бюджета ЕС для кредитования правительств на оборонные проекты.

Они также обсудят использование фондов сплочения ЕС для финансирования проектов двойного назначения, которые приносят пользу как гражданскому населению, так и армии.

Еще одной темой станет идея о том, что ЕИБ, банк, принадлежащий правительствам стран ЕС, должен расширить сферу проектов, которые он может кредитовать, и увеличить объем доступных денег, чтобы помочь увеличить объем средств, доступных для обороны Европы.

Правила ЕС

В письме говорится, что 11 марта, на второй день встречи, министры обсудят, как изменить фискальные правила ЕС, чтобы обеспечить возможность для увеличения национальных расходов.

Чтобы устранить барьеры ЕС, Комиссия предложила разрешить всем 27 правительствам ЕС ежегодно увеличивать расходы на оборону на 1,5% ВВП в течение четырех лет, не прибегая к каким-либо дисциплинарным мерам в соответствии с долговыми правилами ЕС, лежащими в основе евро.

Доманский заявил, что министрам следует обсудить, что именно входит в состав расходов на оборону, чтобы расширить существующее определение, которое теперь учитывает только военную технику, но не, например, найм солдат, которые могут ею управлять.

Действующие правила также не признают строительство заводов по производству боеприпасов или укрепление дорог и мостов для обеспечения возможности проезда танков расходами на оборону, и многие правительства хотят это изменить.

Министры также обсудят, как следует измерять рост оборонных расходов. Польша предлагает использовать в качестве ориентира уровни расходов на оборону с 2021 года - последнего года перед вторжением России в Украину в феврале 2022 года.

Наконец, министры обсудят, как долго должна длиться дополнительная фискальная свобода. Хотя Еврокомиссия предложила четыре года, многие правительства, включая Германию, утверждают, что оборонные проекты длятся 10 лет или больше, и что они хотят более постоянного изменения правил, чем просто переходная мера на четыре года.