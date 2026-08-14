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В Польше задержали женщину, напавшую на украинцев в Познани

19:37 14.08.2026 Пт
2 мин
Одному из пострадавших досталось зонтиком
aimg Сергей Козачук
В Польше задержали женщину, напавшую на украинцев в Познани Фото: польская полиция задержала нападающую на украинцев (Getty Images)
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В польском городе Познань стражи порядка задержали женщину, которая вместе с подругой устроила языковой конфликт и напала на украинцев.

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.

Детали инцидента

Инцидент произошел в ночь на 13 августа возле одного из заведений на улице Пулвейской в Познани. Две женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали выкрикивать оскорбления в адрес украинцев и плевать в них.

Впоследствии одна из нападающих опрокинула ресторанный зонт и ударила мужчину.

Реакция властей и правоохранителей

Познанская полиция уже оперативно задержала одну из участниц нападения.

Личность второй женщины также уже известна правоохранителям, ее разыскивают.

"Нулевая толерантность к агрессии и ненависти!" - подчеркнул глава МВД Польши.

Рост напряжения в Польше

Напомним, в последнее время в Польше значительно участились случаи провокаций и правонарушений на почве национальной ненависти.

В частности, аналитики связывают это с развертыванием масштабной гибридной кампании. Ранее сообщалось, что российские спецслужбы искусственно раздувают дезинформацию в Польше, используя исторические споры для раскола между союзниками.

Из-за зафиксированного стремительного роста количества преступлений против граждан Украины, который, по данным правоохранителей, подскочил более чем на 30% за полгода, в обществе возникла волна возмущения.

В ответ на регулярные нападения и вражду местные жители начали активное противодействие.

Недавно в 22 городах Польши прошли масштабные акции протеста, во время которых тысячи людей вышли на улицы, требуя остановить насилие в отношении украинцев и других меньшинств.

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