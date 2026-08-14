"Взрыв" дезинформации в Польше: как РФ пытается поссорить Варшаву и Киев

Российские спецслужбы активизировали масштабную кампанию по дезинформации в Польше, используя исторические споры между Варшавой и Киевом для раскола между союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Россияне сосредоточились на чувствительных исторических темах Второй мировой войны, а также возмущения украинскими беженцами.

Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский заявил, что после возникновения публичного спора российская дезинформация буквально "взорвалась" в соцсетях и на официальных российских медиаплатформах. Впоследствии эти нарративы начали подхватывать и отдельные польские медиа.

Прыжок на 250% и новая тактика ботов

По данным анализа Польского института международных отношений (PISM), объем антиукраинского контента на польском языке в соцсетях X, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube вырос более чем на 250%.

Эксперты отмечают изменение тактики врага и предостерегают о следующих особенностях атаки:

искусственная накрутка: значительная часть контента генерируется ботофермами, чтобы создать иллюзию массового возмущения среди поляков;

использование реальных поводов: россияне почти не придумывают фейки, а извращают и раздувают реальные противоречивые факты;

сложность обнаружения: из-за наличия реальной основы такие манипуляции гораздо труднее выявлять и блокировать.

Ольшевский подчеркнул, что поток дезинформации по поводу спора "упал на восприимчивую почву".

В то же время Москва традиционно открещивается от любых информационных атак. В посольстве РФ в Варшаве заявили, что обвинения "безосновательны", а Россия якобы "не вмешивается в отношения между другими государствами".

Ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Напомним, в конце мая между Украиной и Польшей возникла дипломатическая напряженность после того, как украинский президент Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".