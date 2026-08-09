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В Польше прошли акции против нападений на украинцев

22:20 09.08.2026 Вс
2 мин
Серия нападений и избиения заставили людей выйти на улицы
aimg Сергей Козачук
В Польше прошли акции против нападений на украинцев Фото иллюстративное: в Польше тысячи человек вышли на массовые акции протеста (twitter.com/WojReport)
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В 22 городах Польши проходят масштабные акции протеста против роста насилия и языка вражды в отношении украинцев и представителей других меньшинств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Где и почему проходят протесты

Демонстрации под лозунгом "Не будьте безразличными" организовал Комитет защиты демократии (KOD). Акции проходят в таких крупных городах, как Варшава, Краков, Гданьск, Познань, Вроцлав, Катовице, Жешув, Люблин, Лодзь, Щецин, Белосток и Кельце.

Главная цель активистов - выразить солидарность с теми, кто подвергается дискриминации, и остановить волну словесного и физического насилия через происхождение, язык или внешность.

Во время акций участникам раздают наклейки с лозунгом "Не будь безразличным". Их призывают размещать на дверях магазинов, заведений и автомобилей.

Это должно стать знаком для украинцев, что в этих местах они могут рассчитывать на защиту и помощь.

Серия приступов и реакция общества

Протесты стали ответом на серию нападений на украинцев, произошедших в Польше в последнее время.

Среди самых резонансных случаев - нападение на двух граждан Украины во Вроцлаве, избиение бейсбольной битой в Гливице, оскорбления украинских детей в пассажирском автобусе в Бельско-Бяла.

Исследования исследовательских центров, в частности Варшавского университета, также подтверждают резкий рост языка вражды по отношению к украинцам в польских соцсетях.

Ранее, в пятницу, во время акции "Моя Польша не бьет, не оскорбляет, не подстрекает" в Варшаве организаторы передали в Канцелярию премьер-министра и МВД петицию.

Ее подписали более 11 000 человек с требованием к правительству принять жесткие меры для защиты иностранцев от насилия.

Ситуация с нападениями на украинцев в Польше

Напомним, что в Польше в последнее время зафиксирован стремительный рост количества преступлений на почве ненависти против граждан Украины. Только за первые шесть месяцев 2026 года количество таких случаев возросло более чем на 30%.

В частности, 5 августа в Кракове неизвестный мужчина угрожал двум украинцам, употреблял нецензурную брань и ударил женщину в лицо. По этому факту местные правоохранители уже начали расследование, а также последовала реакция полиции и Генконсульства по нападению на украинцев в Кракове.

Эксперты и правозащитники отмечают, что подобные инциденты провоцирует масштабный язык вражды в соцсетях, из-за чего количество нападений на украинцев в Польше резко возросло.

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