В Польше прошли акции против нападений на украинцев

В 22 городах Польши проходят масштабные акции протеста против роста насилия и языка вражды в отношении украинцев и представителей других меньшинств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Где и почему проходят протесты

Демонстрации под лозунгом "Не будьте безразличными" организовал Комитет защиты демократии (KOD). Акции проходят в таких крупных городах, как Варшава, Краков, Гданьск, Познань, Вроцлав, Катовице, Жешув, Люблин, Лодзь, Щецин, Белосток и Кельце.

Главная цель активистов - выразить солидарность с теми, кто подвергается дискриминации, и остановить волну словесного и физического насилия через происхождение, язык или внешность.

Во время акций участникам раздают наклейки с лозунгом "Не будь безразличным". Их призывают размещать на дверях магазинов, заведений и автомобилей.

Это должно стать знаком для украинцев, что в этих местах они могут рассчитывать на защиту и помощь.

Серия приступов и реакция общества

Протесты стали ответом на серию нападений на украинцев, произошедших в Польше в последнее время.

Среди самых резонансных случаев - нападение на двух граждан Украины во Вроцлаве, избиение бейсбольной битой в Гливице, оскорбления украинских детей в пассажирском автобусе в Бельско-Бяла.

Исследования исследовательских центров, в частности Варшавского университета, также подтверждают резкий рост языка вражды по отношению к украинцам в польских соцсетях.

Ранее, в пятницу, во время акции "Моя Польша не бьет, не оскорбляет, не подстрекает" в Варшаве организаторы передали в Канцелярию премьер-министра и МВД петицию.

Ее подписали более 11 000 человек с требованием к правительству принять жесткие меры для защиты иностранцев от насилия.