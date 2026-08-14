У Польщі затримали жінку, яка напала на українців у Познані
У польському місті Познань правоохоронці затримали жінку, яка разом із подругою влаштувала мовний конфлікт та напала на українців.
Про це заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X.
Деталі інциденту
Інцидент стався вніч проти 13 серпня біля одного із закладів на вулиці Пулвейській у Познані. Дві жінки, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, почали викрикувати образи на адресу українців та плювати в них.
Згодом одна з нападниць перекинула ресторанну парасолю та вдарила чоловіка.
Реакція влади та правоохоронців
Познанська поліція вже оперативно затримала одну з учасниць нападу.
Особа другої жінки також вже відома правоохоронцям, її розшукують.
Poznańska policja zatrzymała już jedną z agresorek z nagrania o którym dziś głośno w Internecie. Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści! @PolicjaWlkp pic.twitter.com/ILX273dsvi— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 14, 2026
"Нульова толерантність до агресії та ненависті!" - наголосив очільник МВС Польщі.
Зростання напруги в Польщі
Нагадаємо, останнім часом у Польщі суттєво почастішали випадки провокацій та правопорушень на ґрунті національної ненависті.
Зокрема, аналітики пов'язують це з розгортанням масштабної гібридної кампанії. Раніше повідомлялося, що російські спецслужби штучно роздмухують дезінформацію в Польщі, використовуючи історичні суперечки для розколу між союзниками.
Через зафіксоване стрімке зростання кількості злочинів проти громадян України, яке, за даними правоохоронців, підскочило на понад 30% за пів року, у суспільстві виникла хвиля обурення.
У відповідь на регулярні напади та мову ворожнечі місцеві мешканці розпочали активну протидію.
Нещодавно у 22 містах Польщі пройшли масштабні акції протесту, під час яких тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи зупинити насильство щодо українців та інших меншин.