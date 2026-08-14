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У Польщі затримали жінку, яка напала на українців у Познані

19:37 14.08.2026 Пт
2 хв
Одному з постраждалих дісталося парасолею
aimg Сергій Козачук
У Польщі затримали жінку, яка напала на українців у Познані Фото: польска поліція затримала нападницю на українців (Getty Images)
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У польському місті Познань правоохоронці затримали жінку, яка разом із подругою влаштувала мовний конфлікт та напала на українців.

Про це заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X.

Деталі інциденту

Інцидент стався вніч проти 13 серпня біля одного із закладів на вулиці Пулвейській у Познані. Дві жінки, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, почали викрикувати образи на адресу українців та плювати в них.

Згодом одна з нападниць перекинула ресторанну парасолю та вдарила чоловіка.

Реакція влади та правоохоронців

Познанська поліція вже оперативно затримала одну з учасниць нападу.

Особа другої жінки також вже відома правоохоронцям, її розшукують.

"Нульова толерантність до агресії та ненависті!" - наголосив очільник МВС Польщі.

Зростання напруги в Польщі

Нагадаємо, останнім часом у Польщі суттєво почастішали випадки провокацій та правопорушень на ґрунті національної ненависті.

Зокрема, аналітики пов'язують це з розгортанням масштабної гібридної кампанії. Раніше повідомлялося, що російські спецслужби штучно роздмухують дезінформацію в Польщі, використовуючи історичні суперечки для розколу між союзниками.

Через зафіксоване стрімке зростання кількості злочинів проти громадян України, яке, за даними правоохоронців, підскочило на понад 30% за пів року, у суспільстві виникла хвиля обурення.

У відповідь на регулярні напади та мову ворожнечі місцеві мешканці розпочали активну протидію.

Нещодавно у 22 містах Польщі пройшли масштабні акції протесту, під час яких тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи зупинити насильство щодо українців та інших меншин.

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