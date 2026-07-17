Число нападений на украинцев в Польше резко возросло, - данные полиции

В Польше зафиксирован стремительный рост количества преступлений на почве ненависти против граждан Украины. Только за первые шесть месяцев 2026 года количество таких случаев подскочило более чем на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Тревожная статистика польской полиции

По данным правоохранителей, в первой половине 2026 года в Польше зарегистрировали 180 сообщений о "языке вражды" и преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев.

Для сравнения - за весь 2024 год было подано 267 таких заявлений, а за 2025 год - 275.

Если нынешняя динамика сохранится, до конца года количество инцидентов может достигнуть 360. Эксперты отмечают, что реальные масштабы агрессии могут быть еще больше.

"Я предполагаю, что эта статистика не отражает всей правды. Обычно считается, что преступления на почве ненависти недостаточно сообщаются. Некоторые жертвы не хотят сообщать о преступлении, потому что просто боятся", - отмечает социолог и президент Института общественных дел Яцек Кухарчик.

Громкие приступы и реакция политиков

В последнее время страну всколыхнули несколько резонансных случаев. В частности, в городе Бельско-Бяла 54-летний бывший водитель автобуса публично оскорблял несовершеннолетних украинских девушек из-за их национальности.

Мужчину задержали, ему грозит до трех лет заключения. В мае в Варшаве подростки напали на трех украинских тинейджеров, в результате чего один из них получил перелом черепа.

Инциденты вызвали острую дискуссию среди польских политиков. Чиновники обвиняют оппозиционные силы в разжигании антиукраинских настроений во время избирательных кампаний.

В свою очередь, социологи добавляют, что накопленный гнев в обществе активно подогревается российскими троллями в интернете.

Ситуацию усложнило и недавнее обострение дипломатических отношений между странами из-за исторических вопросов и недоразумений в сфере военной помощи.

Опрос IBRiS показал, что более 33% поляков заметили изменение своего отношения к украинцам к худшему.

Почему меняются настроения в обществе

Криминолог профессор Брунон Голист объясняет, что после начала полномасштабной войны в польском обществе превалировали положительные чувства к беженцам.

Однако сейчас агрессия становится более заметной, в частности, из-за большого количества мигрантов (в Польше проживает около 1,2 миллиона украинцев) и влияния публичных заявлений политиков и общественных активистов.