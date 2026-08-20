ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Польше задержали украинца, который по заказу РФ готовил громкое покушение в Украине

16:00 20.08.2026 Чт
2 мин
Предатель надеялся скрыться в Польше после неудачного теракта в Ирпене
aimg Сергей Козачук
В Польше задержали украинца, который по заказу РФ готовил громкое покушение в Украине Фото: в Польше задержан украинец, агент РФ (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Задержанный в Варшаве гражданин Украины готовил покушение на представителя украинской оборонки по заказу российских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci WP.

Детали покушения в Ирпене

По данным польского Агентства внутренней безопасности (ABW), 63-летний Сергей П. подложил самодельное взрывное устройство под автомобиль должностного лица украинской оружейной промышленности в Ирпене Киевской области.

Следствие установило, что злоумышленник действовал от имени российских разведывательных служб.

Устройство должны были взорвать дистанционно с помощью мобильного телефона, однако взрыва не произошло из-за неисправности механизма.

После неудачной попытки покушения подозреваемый бежал в Польшу.

Задержание в Варшаве и обвинение

Сотрудники ABW установили местонахождение мужчины и задержали его в Варшаве 5 августа. Арест произошел благодаря сотрудничеству польских правоохранителей с партнерскими службами Украины.

Подозреваемому предъявлены обвинения в покушении на убийство представителя украинской оборонной промышленности с использованием взрывчатки и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Суд отправил Сергея П. под стражу на три месяца. Согласно польскому законодательству, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Задержание российских агентов в Польше

Напомним, что польские спецслужбы регулярно разоблачают агентурные сети РФ, готовящие диверсии и покушения на территории Европейского Союза.

В частности, в Варшаве задержан российский агент, который по заданию спецслужб РФ планировал убийство гражданина США украинского происхождения. По данным правоохранителей, жертва была слишком неудобна Кремлю.

Задержанный в польской столице злоумышленник оказался наемным убийцей из Донбасса, который готовил покушение на известного блогера и рэпера Киевстонера. Как выяснилось, за этим преступлением также стояла российская ФСБ, обвинявшая артиста в подготовке ударов по Москве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Российская Федерация ФСБ Задержание Украина
Новости
В Минобороны объяснили увольнение Хмары: его не "списали" через ВЛК
В Минобороны объяснили увольнение Хмары: его не "списали" через ВЛК
Аналитика
Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников