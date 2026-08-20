В Польше задержали украинца, который по заказу РФ готовил громкое покушение в Украине
Задержанный в Варшаве гражданин Украины готовил покушение на представителя украинской оборонки по заказу российских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci WP.
Детали покушения в Ирпене
По данным польского Агентства внутренней безопасности (ABW), 63-летний Сергей П. подложил самодельное взрывное устройство под автомобиль должностного лица украинской оружейной промышленности в Ирпене Киевской области.
Следствие установило, что злоумышленник действовал от имени российских разведывательных служб.
Устройство должны были взорвать дистанционно с помощью мобильного телефона, однако взрыва не произошло из-за неисправности механизма.
После неудачной попытки покушения подозреваемый бежал в Польшу.
Задержание в Варшаве и обвинение
Сотрудники ABW установили местонахождение мужчины и задержали его в Варшаве 5 августа. Арест произошел благодаря сотрудничеству польских правоохранителей с партнерскими службами Украины.
Подозреваемому предъявлены обвинения в покушении на убийство представителя украинской оборонной промышленности с использованием взрывчатки и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Суд отправил Сергея П. под стражу на три месяца. Согласно польскому законодательству, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Задержание российских агентов в Польше
Напомним, что польские спецслужбы регулярно разоблачают агентурные сети РФ, готовящие диверсии и покушения на территории Европейского Союза.
В частности, в Варшаве задержан российский агент, который по заданию спецслужб РФ планировал убийство гражданина США украинского происхождения. По данным правоохранителей, жертва была слишком неудобна Кремлю.
Задержанный в польской столице злоумышленник оказался наемным убийцей из Донбасса, который готовил покушение на известного блогера и рэпера Киевстонера. Как выяснилось, за этим преступлением также стояла российская ФСБ, обвинявшая артиста в подготовке ударов по Москве.