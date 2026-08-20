У Польщі затримали українця, який на замовлення РФ готував гучний замах в Україні

Затриманий у Варшаві громадянин України готував замах на представника української оборонки на замовлення російських спецслужб. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci WP .

Суд відправив Сергія П. під варту на три місяці. Згідно з польським законодавством, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Підозрюваному висунули звинувачення у замаху на вбивство представника української оборонної промисловості з використанням вибухівки та незаконному зберіганні вибухових речовин.

Співробітники ABW встановили місцеперебування чоловіка та затримали його у Варшаві 5 серпня. Арешт відбувся завдяки співпраці польських правоохоронців із партнерськими службами України.

Пристрій мали підірвати дистанційно за допомогою мобільного телефону, однак вибуху не сталося через несправність механізму.

За даними польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW), 63-річний Сергій П. підклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль посадовця української збройової промисловості в Ірпені Київської області.

Затримання російських агентів у Польщі

Нагадаємо, що польські спецслужби регулярно викривають агентурні мережі РФ, які готують диверсії та замахи на території Європейського Союзу.

Зокрема, у Варшаві затримали російського агента, який за завданням спецслужб РФ планував вбивство громадянина США українського походження. За даними правоохоронців, жертва була надто незручною для Кремля.

Затриманий у польській столиці зловмисник виявився найманим вбивцею з Донбасу, який готував замах на відомого блогера та репера Київстонера. Як з'ясувалося, за цим злочином також стояла російська ФСБ, яка звинувачувала артиста у підготовці ударів по Москві.