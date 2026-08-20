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У Польщі затримали українця, який на замовлення РФ готував гучний замах в Україні

16:00 20.08.2026 Чт
2 хв
Зрадник сподівався сховатися у Польщі після невдалого теракту в Ірпені
aimg Сергій Козачук
У Польщі затримали українця, який на замовлення РФ готував гучний замах в Україні Фото: у Польщі затримали українця, агента РФ (Getty Images)
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Затриманий у Варшаві громадянин України готував замах на представника української оборонки на замовлення російських спецслужб. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci WP.

Деталі замаху в Ірпені

За даними польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW), 63-річний Сергій П. підклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль посадовця української збройової промисловості в Ірпені Київської області.

Слідство встановило, що зловмисник діяв від імені російських розвідувальних служб.

Пристрій мали підірвати дистанційно за допомогою мобільного телефону, однак вибуху не сталося через несправність механізму.

Після невдалої спроби замаху підозрюваний втік до Польщі.

Затримання у Варшаві та звинувачення

Співробітники ABW встановили місцеперебування чоловіка та затримали його у Варшаві 5 серпня. Арешт відбувся завдяки співпраці польських правоохоронців із партнерськими службами України.

Підозрюваному висунули звинувачення у замаху на вбивство представника української оборонної промисловості з використанням вибухівки та незаконному зберіганні вибухових речовин.

Суд відправив Сергія П. під варту на три місяці. Згідно з польським законодавством, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Затримання російських агентів у Польщі

Нагадаємо, що польські спецслужби регулярно викривають агентурні мережі РФ, які готують диверсії та замахи на території Європейського Союзу.

Зокрема, у Варшаві затримали російського агента, який за завданням спецслужб РФ планував вбивство громадянина США українського походження. За даними правоохоронців, жертва була надто незручною для Кремля.

Затриманий у польській столиці зловмисник виявився найманим вбивцею з Донбасу, який готував замах на відомого блогера та репера Київстонера. Як з'ясувалося, за цим злочином також стояла російська ФСБ, яка звинувачувала артиста у підготовці ударів по Москві.

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