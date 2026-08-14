Рэпера Киевстонера хотели убить в Польше: что известно

В Варшаве спецслужбы задержали наемного убийцу из Донбасса, который готовил покушение на известного украинского блоггера и рэпера Киевстонера (Альберта Васильева). За покушением стоит российская ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

В чем РФ обвиняет артиста

Полиция Варшавы совместно с Агентством внутренней безопасности Польши задержала киллера, оказавшегося уроженцем Донбасса.

По данным польских журналистов, Федеральная служба безопасности РФ обвинила Альберта Васильева в организации и контроле логистики доставки беспилотников в Московскую область.

В России утверждают, что эти дроны якобы должны были использовать для атак на стратегические объекты в российской столице и ее окрестностях.

Кремль утверждает, что беспилотники контрабандой завозились из Словакии через Польшу и Беларусь, а сам Киевстонер сотрудничает с украинскими спецслужбами.

Поэтому российские власти внесла музыканта в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Сам шоумен все обвинения со стороны РФ категорически отвергает.

Что известно о Киевстонере

Альберт Васильев (Slevin Dadyan) - украинский видеоблогер, актер и рэпер. Он приобрел широкую известность благодаря коротким юмористическим видео в соцсетях и был одним из основателей известной украинской группы "Грибы".

Впоследствии он начал сольную музыкальную карьеру под псевдонимом Kyivstoner и участвовал в нескольких кинопроектах.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину артист публично осудил российскую агрессию.