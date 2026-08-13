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В Польше схватили агента РФ, готовившего убийство гражданина Украины и США, - Туск

19:05 13.08.2026 Чт
2 мин
Жертва была слишком неудобной для Кремля
aimg Сергей Козачук
В Польше схватили агента РФ, готовившего убийство гражданина Украины и США, - Туск Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
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В Польше спецслужбы задержан гражданин России, который по заданию российских спецслужб планировал убийство гражданина США украинского происхождения. Покушение должно было произойти в Варшаве.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Детали спецоперации

Задержание россиянина произошло 7 августа благодаря общим действиям Агентства внутренней безопасности (ABW), полиции и разведывательных служб США.

По словам Туска, потенциальная жертва имела двойное гражданство - США и Украины. Мужчина был "неудобным" для режима российского диктатора Владимира Путина, а преступления удалось предотвратить в последний момент.

"Это первый случай, когда кто-то по приказу России решил напасть на гражданина США на территории другой страны НАТО, в частности, в Польше, в Варшаве", - подчеркнул польский премьер.

Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк подтвердил, что задержанный россиянин действовал по запросу иностранной службы и готовил убийство в польской столице.

Угроза новых атак РФ

Глава польского правительства напомнил, что Россия ведет гибридную войну против западных стран, поддерживающих Украину. Он предостерег, что Кремль будет стремиться устранять неугодных лиц в разных странах мира.

Польские службы уже готовятся к подобным сценариям в будущем и планируют интенсифицировать работу по защите граждан.

Угроза НАТО и провокации РФ

Напомним, что страны Североатлантического альянса усиливают свою систему противовоздушной обороны на восточном фланге из-за многочисленных российских провокаций и нарушений воздушного пространства Польши и Румынии враждебными беспилотниками.

Также в Британии объяснили, что Кремль годами целенаправленно проверяет готовность Альянса и "прощупывает почву" своими действиями в Европе. Лондон предостерегает - при определенном развитии событий НАТО придется отвечать силой на эти угрозы.

Кроме того, разведка США обновила оценки рисков безопасности и предупредила, что Путин может решиться на вторжение в страну НАТО даже до завершения войны против Украины.

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