В Польше задержали российского хакера: взламывал базы данных

По словам министра, сотрудники полиции в Кракове задержали российского гражданина, подозреваемого в тяжких преступлениях, связанных с несанкционированным вмешательством в ИТ-системы польских компаний.

"Он нарушил их безопасность, чтобы получить доступ к базам данных. Он был взят под стражу", - говорится в сообщении.

Как информирует польское издание RMF24, россиянин был задержан сотрудниками Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью 16 ноября. Было установлено, что в 2022 году он незаконно пересек границу Польши, а через год получил статус беженца.

По данным прокуратуры, мужчина взламывал информационные системы интернет-магазинов, используя их пробелы, и получил доступ к хранящимся там базам данных.

Следователи в Кракове отмечают, что его деятельность может быть связана с другими кибератаками на компании в Польше и странах ЕС. Сейчас оценивают нанесенный ущерб.

Россиянин уже был допрошен и ему предъявили обвинение. Суд принял решение о трехмесячном содержании под стражей.