mObywatel, налоги, CEPIK: в Польше хакеры парализовали ключевые госсервисы
Киберпреступники атаковали государственные системы Польши, вызвав временные перебои в работе mObywatel и CEPIK. Атаку удалось отбить, но киберполиция расследует инцидент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По данным СМИ, кибератака "была эффективно отражена, но в течение почти часа было невозможно эффективно платить налоги, пользоваться программой mObywatel и регистрировать автомобиль".
Как пишет издание, проблемы были определены как DDoS-атака.
"Она заключалась во внезапном массовом наплыве с компьютеров киберпреступников, которые пытались подключиться к государственным системам, полностью их засоряя", - сказано в сообщении.
Стоит также заметить, что сегодня в Польше последний день для подачи налоговой декларации и других действий, где задействованы государственные услуги.
"Киберпреступники хотели воспользоваться этим моментом, добавить свой ход и парализовать все", - говорится в сообщении.
Делом занимаются киберполиция и Агентство внутренней безопасности страны, пишет издание.
В то же время, Министерство цифровых дел Польши прокомментировало этот вопрос. От его имени выступил заместитель министра Павел Ольшевский.
"Я не подтверждаю факт успешной кибератаки, были временные перебои в обслуживании. Сейчас все услуги работают исправно", - написал он в X.
Масштабный сбой в Украине 26 апреля
Напомним, утром субботы, 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой. Не работали терминалы, "Дія", Сайт "Новой почты", также были проблемы с оплатой проезда в метро.
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