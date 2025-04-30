ua en ru
Ср, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

mObywatel, налоги, CEPIK: в Польше хакеры парализовали ключевые госсервисы

Среда 30 апреля 2025 15:02
UA EN RU
mObywatel, налоги, CEPIK: в Польше хакеры парализовали ключевые госсервисы Иллюстративное фото: в Польше хакеры парализовали ключевые госсервисы (hacker-man-on-laptop)
Автор: Наталья Кава

Киберпреступники атаковали государственные системы Польши, вызвав временные перебои в работе mObywatel и CEPIK. Атаку удалось отбить, но киберполиция расследует инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По данным СМИ, кибератака "была эффективно отражена, но в течение почти часа было невозможно эффективно платить налоги, пользоваться программой mObywatel и регистрировать автомобиль".

Как пишет издание, проблемы были определены как DDoS-атака.

"Она заключалась во внезапном массовом наплыве с компьютеров киберпреступников, которые пытались подключиться к государственным системам, полностью их засоряя", - сказано в сообщении.

Стоит также заметить, что сегодня в Польше последний день для подачи налоговой декларации и других действий, где задействованы государственные услуги.

"Киберпреступники хотели воспользоваться этим моментом, добавить свой ход и парализовать все", - говорится в сообщении.

Делом занимаются киберполиция и Агентство внутренней безопасности страны, пишет издание.

В то же время, Министерство цифровых дел Польши прокомментировало этот вопрос. От его имени выступил заместитель министра Павел Ольшевский.

"Я не подтверждаю факт успешной кибератаки, были временные перебои в обслуживании. Сейчас все услуги работают исправно", - написал он в X.

Масштабный сбой в Украине 26 апреля

Напомним, утром субботы, 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой. Не работали терминалы, "Дія", Сайт "Новой почты", также были проблемы с оплатой проезда в метро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Зеленский о ночном обстреле: против России нужно давление, а не просто слова
Зеленский о ночном обстреле: против России нужно давление, а не просто слова
DAILY
Генерал Илья Павленко: Россия до начала войны с Украиной была способна захватить Европу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Илья Павленко: Россия до начала войны с Украиной была способна захватить Европу