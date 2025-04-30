mObywatel, налоги, CEPIK: в Польше хакеры парализовали ключевые госсервисы

Киберпреступники атаковали государственные системы Польши, вызвав временные перебои в работе mObywatel и CEPIK. Атаку удалось отбить, но киберполиция расследует инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По данным СМИ, кибератака "была эффективно отражена, но в течение почти часа было невозможно эффективно платить налоги, пользоваться программой mObywatel и регистрировать автомобиль".

Как пишет издание, проблемы были определены как DDoS-атака.

"Она заключалась во внезапном массовом наплыве с компьютеров киберпреступников, которые пытались подключиться к государственным системам, полностью их засоряя", - сказано в сообщении.

Стоит также заметить, что сегодня в Польше последний день для подачи налоговой декларации и других действий, где задействованы государственные услуги.

"Киберпреступники хотели воспользоваться этим моментом, добавить свой ход и парализовать все", - говорится в сообщении.

Делом занимаются киберполиция и Агентство внутренней безопасности страны, пишет издание.

В то же время, Министерство цифровых дел Польши прокомментировало этот вопрос. От его имени выступил заместитель министра Павел Ольшевский.

"Я не подтверждаю факт успешной кибератаки, были временные перебои в обслуживании. Сейчас все услуги работают исправно", - написал он в X.