UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Польщі затримали російського хакера: зламував бази даних

Фото ілюстративне: у Польщі затримали російського хакера (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Кракові поліція затримала громадянина Росії. Його підозрюваного у зламі ІТ-систем польських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського у соцмережі Х.

За словами міністра, співробітники поліції  у Кракові затримали російського громадянина, підозрюваного у тяжких злочинах, пов'язаних з несанкціонованим втручанням в ІТ-системи польських компаній. 

"Він порушив їхню безпеку, щоб отримати доступ до баз даних. Його було взято під варту", - йдеться у повідомленні.

Як інформує польське видання RMF24,  росіянин був затриманий  співробітниками Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю 16 листопада. Було встановлено, що у 2022 році він незаконно перетнув кордон Польщі, а через рік отримав статус біженця.

За даними прокуратури, чоловік зламував інформаційні системи інтернет-магазинів, використовуючи їхні прогалини, і отримав доступ до баз даних, що там зберігалися.

Слідчі в Кракові зазначають, що його діяльність може бути пов’язана з іншими кібератаками на компанії в Польщі та країнах ЄС. Зараз оцінюють завдані збитки.

Росіянин уже був допитаний і йому висунули звинувачення. Суд ухвалив рішення про тримісячне утримання під вартою.

Кібератаки у Польщі

Нагадаємо, раніше польський міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський назвав свою країну головною ціллю кібератак росіян серед країн НАТО.

За його даними, з-поміж 170 тисяч зафіксованих кіберінцидентів за перші дев’ять місяців року, значна частина пов’язана з діяльністю російських хакерів. Інші випадки стосуються кіберзлочинності з фінансовими мотивами - зокрема крадіжок.

Також повідомлялось, що кіберзлочинці атакували державні системи Польщі, викликавши тимчасові перебої в роботі mObywatel та CEPIK. Атаку вдалося відбити, але кіберполіція розслідує інцидент.

Крім того, стало відомо, що Польща виділила понад 760 млн доларів на посилення кібербезпеки в країні. Напередодні державне ЗМІ країни піддалося кібератаці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольщаКібератака