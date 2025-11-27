У Польщі затримали російського хакера: зламував бази даних

У Кракові поліція затримала громадянина Росії. Його підозрюваного у зламі ІТ-систем польських компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського у соцмережі Х.
За словами міністра, співробітники поліції у Кракові затримали російського громадянина, підозрюваного у тяжких злочинах, пов'язаних з несанкціонованим втручанням в ІТ-системи польських компаній.
"Він порушив їхню безпеку, щоб отримати доступ до баз даних. Його було взято під варту", - йдеться у повідомленні.
Як інформує польське видання RMF24, росіянин був затриманий співробітниками Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю 16 листопада. Було встановлено, що у 2022 році він незаконно перетнув кордон Польщі, а через рік отримав статус біженця.
За даними прокуратури, чоловік зламував інформаційні системи інтернет-магазинів, використовуючи їхні прогалини, і отримав доступ до баз даних, що там зберігалися.
Слідчі в Кракові зазначають, що його діяльність може бути пов’язана з іншими кібератаками на компанії в Польщі та країнах ЄС. Зараз оцінюють завдані збитки.
Росіянин уже був допитаний і йому висунули звинувачення. Суд ухвалив рішення про тримісячне утримання під вартою.
Нагадаємо, раніше польський міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський назвав свою країну головною ціллю кібератак росіян серед країн НАТО.
За його даними, з-поміж 170 тисяч зафіксованих кіберінцидентів за перші дев’ять місяців року, значна частина пов’язана з діяльністю російських хакерів. Інші випадки стосуються кіберзлочинності з фінансовими мотивами - зокрема крадіжок.
Також повідомлялось, що кіберзлочинці атакували державні системи Польщі, викликавши тимчасові перебої в роботі mObywatel та CEPIK. Атаку вдалося відбити, але кіберполіція розслідує інцидент.
Крім того, стало відомо, що Польща виділила понад 760 млн доларів на посилення кібербезпеки в країні. Напередодні державне ЗМІ країни піддалося кібератаці.