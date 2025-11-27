У Польщі затримали російського хакера: зламував бази даних

За словами міністра, співробітники поліції у Кракові затримали російського громадянина, підозрюваного у тяжких злочинах, пов'язаних з несанкціонованим втручанням в ІТ-системи польських компаній.

"Він порушив їхню безпеку, щоб отримати доступ до баз даних. Його було взято під варту", - йдеться у повідомленні.

Як інформує польське видання RMF24, росіянин був затриманий співробітниками Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю 16 листопада. Було встановлено, що у 2022 році він незаконно перетнув кордон Польщі, а через рік отримав статус біженця.

За даними прокуратури, чоловік зламував інформаційні системи інтернет-магазинів, використовуючи їхні прогалини, і отримав доступ до баз даних, що там зберігалися.

Слідчі в Кракові зазначають, що його діяльність може бути пов’язана з іншими кібератаками на компанії в Польщі та країнах ЄС. Зараз оцінюють завдані збитки.

Росіянин уже був допитаний і йому висунули звинувачення. Суд ухвалив рішення про тримісячне утримання під вартою.