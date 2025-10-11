Польша - главная цель кибератак россиян среди стран НАТО, - министр цифровых дел

Критическая инфраструктура Польши становится объектом все большего количества кибератак со стороны России, которая втрое увеличила ресурсы своего военного разведуправления для проведения таких операций.

Об этом заявил министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр отметил, что среди 170 тысяч зафиксированных киберинцидентов за первые девять месяцев года, значительная часть связана с деятельностью российских хакеров. Другие случаи касаются киберпреступности с финансовыми мотивами - в частности краж.

"Российские кибератаки являются наиболее опасными, поскольку направлены против критически важной инфраструктуры, которая обеспечивает нормальное функционирование государства", - подчеркнул Гавковский.

По словам министра, ежедневно Польша фиксирует от 2 до 4 тысяч инцидентов, из которых 700-1000 оказываются серьезными - несущими реальную угрозу или способными нанести существенный ущерб.

Он также подчеркнул, что враждебные государства уже не ограничиваются воздействием на системы водоснабжения или канализации - теперь в фокусе также энергетика.

Хотя точные данные о масштабах действий России не разглашаются, польские спецслужбы сообщили о росте ее активности в цифровом пространстве.

В Варшаве отмечают, что Польша - одна из главных целей РФ среди стран НАТО из-за активной поддержки Украины. Москва неоднократно пыталась повлиять на ее национальную безопасность.