Польша выделит 3 млрд злотых на кибербезопасность после российской кибератаки

Польша выделит более 3 миллиардов злотых, около 760 миллионов долларов, на усиление кибербезопасности в стране. Накануне государственное СМИ страны подверглось кибератаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что предшествовало

На минувшей неделе польское государственное информационное агентство PAP пострадало от российской кибератаки. Тогда в новостной ленте агентства появилась статья о военной мобилизации.

Позже выяснилось, что она была не правдива, а польские власти обвинили в дестабилизации ситуации в стране Россию.

"Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, управляемой с российской стороны", – сказал тогда министр цифровых вопросов и вице-премьер-министр Кшиштоф Гавковский.

Он также отметил, что спецслужбы Польши, включая Агентство внутренней безопасности, проводят расследование.

Реакция Польши

Вскоре в Польше пройдут выборы в Европейский парламент. Именно поэтому власти Польши находятся в состоянии повышенной готовности попыток России вмешаться в голосование.

"Мы хотим выделить более 3 миллиардов злотых на "Киберщит". Сегодня Польша находится на передовой киберборьбе с Россией. На Польшу приходится больше всего атак", - сказал Гавковский.

Он сообщил, что в воскресенье и понедельник Польша заблокировала несколько кибератак на критическую инфраструктуру.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины вместе с Федеральным бюро расследований и партнерами из ЕС провели масштабную операцию, в ходе которой разоблачили международную группу хакеров.

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