ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Польше задержали российского хакера: взламывал базы данных

Четверг 27 ноября 2025 13:21
UA EN RU
В Польше задержали российского хакера: взламывал базы данных Фото иллюстративное: в Польше задержали российского хакера (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Кракове полиция задержала гражданина России. Его подозревают во взломе ИТ-систем польских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского в соцсети Х.

По словам министра, сотрудники полиции в Кракове задержали российского гражданина, подозреваемого в тяжких преступлениях, связанных с несанкционированным вмешательством в ИТ-системы польских компаний.

"Он нарушил их безопасность, чтобы получить доступ к базам данных. Он был взят под стражу", - говорится в сообщении.

Как информирует польское издание RMF24, россиянин был задержан сотрудниками Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью 16 ноября. Было установлено, что в 2022 году он незаконно пересек границу Польши, а через год получил статус беженца.

По данным прокуратуры, мужчина взламывал информационные системы интернет-магазинов, используя их пробелы, и получил доступ к хранящимся там базам данных.

Следователи в Кракове отмечают, что его деятельность может быть связана с другими кибератаками на компании в Польше и странах ЕС. Сейчас оценивают нанесенный ущерб.

Россиянин уже был допрошен и ему предъявили обвинение. Суд принял решение о трехмесячном содержании под стражей.

Кибератаки в Польше

Напомним, ранее польский министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский назвал свою страну главной целью кибератак россиян среди стран НАТО.

По его данным, среди 170 тысяч зафиксированных киберинцидентов за первые девять месяцев года, значительная часть связана с деятельностью российских хакеров. Другие случаи касаются киберпреступности с финансовыми мотивами - в частности краж.

Также сообщалось, что киберпреступники атаковали государственные системы Польши, вызвав временные перебои в работе mObywatel и CEPIK. Атаку удалось отбить, но киберполиция расследует инцидент.

Кроме того, стало известно, что Польша выделила более 760 млн долларов на усиление кибербезопасности в стране. Накануне государственное СМИ страны подверглось кибератаке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Кибератака
Новости
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины