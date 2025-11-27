В Польше задержали российского хакера: взламывал базы данных
В Кракове полиция задержала гражданина России. Его подозревают во взломе ИТ-систем польских компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского в соцсети Х.
По словам министра, сотрудники полиции в Кракове задержали российского гражданина, подозреваемого в тяжких преступлениях, связанных с несанкционированным вмешательством в ИТ-системы польских компаний.
"Он нарушил их безопасность, чтобы получить доступ к базам данных. Он был взят под стражу", - говорится в сообщении.
Как информирует польское издание RMF24, россиянин был задержан сотрудниками Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью 16 ноября. Было установлено, что в 2022 году он незаконно пересек границу Польши, а через год получил статус беженца.
По данным прокуратуры, мужчина взламывал информационные системы интернет-магазинов, используя их пробелы, и получил доступ к хранящимся там базам данных.
Следователи в Кракове отмечают, что его деятельность может быть связана с другими кибератаками на компании в Польше и странах ЕС. Сейчас оценивают нанесенный ущерб.
Россиянин уже был допрошен и ему предъявили обвинение. Суд принял решение о трехмесячном содержании под стражей.
Кибератаки в Польше
Напомним, ранее польский министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский назвал свою страну главной целью кибератак россиян среди стран НАТО.
По его данным, среди 170 тысяч зафиксированных киберинцидентов за первые девять месяцев года, значительная часть связана с деятельностью российских хакеров. Другие случаи касаются киберпреступности с финансовыми мотивами - в частности краж.
Также сообщалось, что киберпреступники атаковали государственные системы Польши, вызвав временные перебои в работе mObywatel и CEPIK. Атаку удалось отбить, но киберполиция расследует инцидент.
Кроме того, стало известно, что Польша выделила более 760 млн долларов на усиление кибербезопасности в стране. Накануне государственное СМИ страны подверглось кибератаке.