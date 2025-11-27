У Польщі затримали російського хакера: зламував бази даних
У Кракові поліція затримала громадянина Росії. Його підозрюваного у зламі ІТ-систем польських компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського у соцмережі Х.
За словами міністра, співробітники поліції у Кракові затримали російського громадянина, підозрюваного у тяжких злочинах, пов'язаних з несанкціонованим втручанням в ІТ-системи польських компаній.
"Він порушив їхню безпеку, щоб отримати доступ до баз даних. Його було взято під варту", - йдеться у повідомленні.
Як інформує польське видання RMF24, росіянин був затриманий співробітниками Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю 16 листопада. Було встановлено, що у 2022 році він незаконно перетнув кордон Польщі, а через рік отримав статус біженця.
За даними прокуратури, чоловік зламував інформаційні системи інтернет-магазинів, використовуючи їхні прогалини, і отримав доступ до баз даних, що там зберігалися.
Слідчі в Кракові зазначають, що його діяльність може бути пов’язана з іншими кібератаками на компанії в Польщі та країнах ЄС. Зараз оцінюють завдані збитки.
Росіянин уже був допитаний і йому висунули звинувачення. Суд ухвалив рішення про тримісячне утримання під вартою.
Кібератаки у Польщі
Нагадаємо, раніше польський міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський назвав свою країну головною ціллю кібератак росіян серед країн НАТО.
За його даними, з-поміж 170 тисяч зафіксованих кіберінцидентів за перші дев’ять місяців року, значна частина пов’язана з діяльністю російських хакерів. Інші випадки стосуються кіберзлочинності з фінансовими мотивами - зокрема крадіжок.
Також повідомлялось, що кіберзлочинці атакували державні системи Польщі, викликавши тимчасові перебої в роботі mObywatel та CEPIK. Атаку вдалося відбити, але кіберполіція розслідує інцидент.
Крім того, стало відомо, що Польща виділила понад 760 млн доларів на посилення кібербезпеки в країні. Напередодні державне ЗМІ країни піддалося кібератаці.