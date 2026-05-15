Трех украинцев избили в Польше: нападавшими оказались подростки

Что произошло

7 мая на мосту Свентокрыжском в Варшаве трое подростков из Украины подверглись нападению. Один из пострадавших получил настолько серьезные травмы, что оказался в больнице.

Полиция задержала пятерых граждан Польши в возрасте от 15 до 18 лет.

"Нулевая толерантность к агрессии. Несколько дней назад на мосту Свентокрыжском в Варшаве были жестоко избиты трое подростков, граждан Украины. В связи с нападением полицейские задержали пять человек, граждан Польши в возрасте 15-18 лет. Продолжаются дальнейшие процессуальные действия", - заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский.

Было ли это нападение на национальной почве

Полиция подчеркнула: доказательства, собранные по состоянию на 11 мая, не указывают на то, что инцидент имел националистическую подоплеку.

Следствие продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Также готовится процессуальная документация для передачи в прокуратуру.