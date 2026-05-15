Трьох українців побили у Польщі: нападниками виявилися підлітки

Що сталося

7 травня на мосту Свентокризькому у Варшаві троє підлітків з України зазнали нападу. Один з постраждалих отримав настільки серйозні травми, що опинився в лікарні.

Поліція затримала п'ятьох громадян Польщі віком від 15 до 18 років.

"Нульова толерантність до агресії. Кілька днів тому на мосту Свентокризькому у Варшаві було жорстоко побито трьох підлітків, громадян України. У зв'язку з нападом поліцейські затримали п'ять осіб, громадян Польщі віком 15-18 років. Продовжуються подальші процесуальні дії", - заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський.

Чи був це напад на національному ґрунті

Поліція наголосила: докази, зібрані станом на 11 травня, не вказують на те, що інцидент мав націоналістичне підґрунтя.

Слідство триває. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Також готується процесуальна документація для передачі до прокуратури.