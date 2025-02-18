В Польше призвали страны ЕС увеличить оборонные расходы на фоне "сигналов" от США

Странам Евросоюза необходимо увеличить расходы на оборону. Европа должна проявить солидарность после "сигналов" от США.

Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Доманский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, последние дни, когда власти США "отодвинули" Европу на второй план в вопросе мирных переговоров по Украине, должны стать для Евросоюза тревожным сигналом для быстрого поиска решений.

"Позвольте мне сказать вам одну вещь: если мы не инвестируем в оборону, то все остальные инвестиции кажутся немного неважными. Нам нужно вернуть безопасность в Европу и стать по-настоящему независимыми", - добавил Доманский.

По его словам, Европа уже работает над планом по увеличению оборонных расходов.

Bloomberg напоминает, что пока никаких подробностей плана ЕС представлено не было. Но, вероятно, может быть принято решение об освобождении от фискальных правил ЕС, чтобы помочь странам увеличить расходы на оборону, не нарушая правил блока.

Министр финансов подчеркнул, что Польша во время своего председательства в ЕС хочет добиться “создания пространства” для фискальных расходов на оборону.

Он также сказал, что высказывания высокопоставленных чиновников Трампа, сделанные в последние дни, могут ускорить дебаты в Европе по вопросам обороны.

"Если это не изменит наш подход, я имею в виду европейский подход, то, я думаю, ничто не изменит", - уточнил Доманский.