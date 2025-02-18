У Польщі закликали країни ЄС збільшити оборонні витрати на тлі "сигналів" від США

Країнам Євросоюзу необхідно збільшити витрати на оборону. Європа має проявити солідарність після "сигналів" від США.

Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За його словами, останні дні, коли влада США "відсунула" Європу на другий план у питанні мирних переговорів щодо України, мають стати для Євросоюзу тривожним сигналом для швидкого пошуку рішень.

"Дозвольте мені сказати вам одну річ: якщо ми не інвестуємо в оборону, то всі інші інвестиції здаються трохи неважливими. Нам потрібно повернути безпеку в Європу і стати по-справжньому незалежними", - додав Доманський.

За його словами, Європа вже працює над планом щодо збільшення оборонних витрат.

Bloomberg нагадує, що поки що жодних подробиць плану ЄС представлено не було. Але, ймовірно, може бути ухвалено рішення про звільнення від фіскальних правил ЄС, щоб допомогти країнам збільшити витрати на оборону, не порушуючи правил блоку.

Міністр фінансів підкреслив, що Польща під час свого головування в ЄС хоче домогтися "створення простору" для фіскальних витрат на оборону.

Він також сказав, що висловлювання високопоставлених чиновників Трампа, зроблені останніми днями, можуть прискорити дебати в Європі з питань оборони.

"Якщо це не змінить наш підхід, я маю на увазі європейський підхід, то, я думаю, ніщо не змінить", - уточнив Доманський.