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Трамп будет давить на Европу из-за расходов в рамках НАТО, - Волтц

Вашингтон, Суббота 01 февраля 2025 23:29
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Трамп будет давить на Европу из-за расходов в рамках НАТО, - Волтц Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Американский президент Дональд Трамп будет давить на европейских союзников по НАТО, чтобы те увеличили расходы на обороны. До нового уровня в 5% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника президента США по нацбезопасности Майка Волтца для The New York Post.

По его словам, Трамп "абсолютно прав", когда требует от союзников больше инвестировать в оборону.

"Сейчас, когда на пороге крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны, Европе самое время продемонстрировать свою приверженность нашему альянсу, увеличив свои расходы как минимум до 5% ВВП. Мы будем продолжать вести прямые и откровенные разговоры, чтобы заставить членов НАТО увеличить свою долю бремени", - добавил Волтц.

Специальный представитель президента по особым миссиям Рик Гренелл также отметил, что "опасно подрывать НАТО, не выплачивая справедливую долю своих обязательств".

Отметим, в 2014 году страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Однако до сих пор восемь стран не достигли целевого показателя.

Напомним, на прошлой неделе Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. По его словам, ранее именно США компенсировали разницу в финансировании, но считает это несправедливым.

Литва и Эстония уже согласились увеличить расходы. Глава Европейского совета Антониу Кошта уверен, что европейские все европейские страны НАТО согласуют решение на следующем саммите альянса, который летом пройдет в Вашингтоне.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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