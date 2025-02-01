Трамп будет давить на Европу из-за расходов в рамках НАТО, - Волтц
Американский президент Дональд Трамп будет давить на европейских союзников по НАТО, чтобы те увеличили расходы на обороны. До нового уровня в 5% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника президента США по нацбезопасности Майка Волтца для The New York Post.
По его словам, Трамп "абсолютно прав", когда требует от союзников больше инвестировать в оборону.
"Сейчас, когда на пороге крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны, Европе самое время продемонстрировать свою приверженность нашему альянсу, увеличив свои расходы как минимум до 5% ВВП. Мы будем продолжать вести прямые и откровенные разговоры, чтобы заставить членов НАТО увеличить свою долю бремени", - добавил Волтц.
Специальный представитель президента по особым миссиям Рик Гренелл также отметил, что "опасно подрывать НАТО, не выплачивая справедливую долю своих обязательств".
Отметим, в 2014 году страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Однако до сих пор восемь стран не достигли целевого показателя.
Напомним, на прошлой неделе Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. По его словам, ранее именно США компенсировали разницу в финансировании, но считает это несправедливым.
Литва и Эстония уже согласились увеличить расходы. Глава Европейского совета Антониу Кошта уверен, что европейские все европейские страны НАТО согласуют решение на следующем саммите альянса, который летом пройдет в Вашингтоне.
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