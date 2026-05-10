Британия впервые десантировала медиков на остров из-за подозрения на хантавирус

15:55 10.05.2026 Вс
2 мин
Что известно о десантировании?
aimg Эдуард Ткач
Британия впервые десантировала медиков на остров из-за подозрения на хантавирус Фото: группа состоит из шести десантников и двух военных врачей (Getty Images)
Военные медики армии Британии десантировались на отдаленный атлантический остров Тристан-да-Кунля, чтобы оказать медицинскую помощь гражданину Великобритании с подозрением на заражение хантавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, группа, состоящая из шести десантников и двух военных врачей, высадилась на парашютах с транспортного самолета. Это произошло в то время, как параллельно с воздуха были сброшены жизненно важные запасы кислорода и другая медицинская помощь.

Медиков направили для оказания медпомощи после подтверждения того, что один гражданин Великобритании, находящийся на острове, предположительно заразился вирусом.

CNN отмечает, что это первый случай, когда британские военные десантировали медицинский персонал для оказания гуманитарной помощи.

Добавим, что Тристан-да-Кунля - это группа вулканических островов в Южной Атлантике и является самой отдаленной заморской территорией Великобритания с населением всего 221 человек. Добраться туда обычно можно только на лодке.

Вспышка хантавируса

Напомним, недавно стало известно, что круизный лайнер MV Hondius был вынужден остановится у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавируса, который уже привел к гибели по меньшей мере трех человек.

Круиз начался 20 марта в Аргентине, а завершение планировалось завершиться 4 мая. На момент инцидента на судне находилось около 150 пассажиров.

К слову, сегодня 10 мая лайнер уже прибыл в порт на Тенерифе. После этого на борт поднялись медики, чтобы провести финальную проверку перед началам высадки пассажиров.

Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
