В Польше упал неизвестный объект во время атаки РФ на Украину, образовалась воронка

30 июля в Люблинском воеводстве Польши правоохранители обнаружили воронку на месте падения неизвестного объекта после воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNO News .

Воздушная тревога на востоке Польши была объявлена на фоне сообщений о том, что одна или две ракеты могли войти в воздушное пространство страны во время масштабной российской атаки на Украину.

Несмотря на это, польские власти пока официально не подтвердили факт нарушения воздушного пространства. В сетях распространяются видео, на которых слышен звук сирен воздушной тревоги в разных частях региона.

Представитель воеводы Люблинского воеводства Марцин Бубич заявил, что власти получили "достоверную и подтвержденную" информацию непосредственно от Правительственного центра безопасности Польши об угрозе воздушного удара.

Еще до объявления воздушной тревоги польские военные заявили, что в воздушном пространстве Польши работают истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, поскольку российская дальняя авиация наносит удары по территории Украины.

Кроме того, по данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, в состоянии повышенной готовности были наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационные средства.

Во время воздушной тревоги в Люблинском воеводстве Польши жители сообщили о звуках взрывов. Позже на поле неподалеку от села Тарнава-Колония обнаружили воронку, которая, вероятно, образовалась после падения неизвестного объекта.

К месту инцидента оперативно прибыли спасатели и полиция. С заявлением по этому поводу выступил спикер воеводского командования Государственной пожарной охраны в Люблине Томаш Стахира.

По его словам, в настоящее время службы охраняют территорию и обеспечивают безопасность в районе, где, по предварительным данным, мог упасть неизвестный объект.

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В Вооруженных силах Польши сообщили, что в 03:40 (04:40 по киевскому времени) в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, который двигался в западном направлении.

"Для его опознавания и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16. В 03:46 (04:46 по киевскому времени), до того как удалось окончательно идентифицировать объект, он исчез с экранов радиолокационных систем", - сообщили в польской армии.

В район последнего зафиксированного местоположения объекта направили вертолет Ми-24. Позже там обнаружили большую воронку, которая, предположительно, образовалась в результате его падения.