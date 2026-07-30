Массированная атака на Киевщину: есть пострадавшие и разрушения

В ночь на 30 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Киевскую область. В Броварском районе в результате обстрела пострадали пять человек, среди которых несовершеннолетний, а также частично разрушен частный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

Трое пострадавших спасатели ГСЧС были извлечены из-под завалов. Их госпитализировали в местную больницу. Еще двум лицам медики оказали помощь на месте.

В результате вражеской атаки частично разрушен двухэтажный частный жилой дом. На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара и фиксации нанесенных разрушений.

В КОВА подчеркнули, что российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Жителей области призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и своевременно идти к укрытиям, ведь это может спасти жизнь.