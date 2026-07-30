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Во Львове уже более 25 пострадавших в результате ночной атаки

08:26 30.07.2026 Чт
1 мин
Жители помогают разбирать завалы - под ними могут быть еще люди
aimg Елена Чупровская
Во Львове уже более 25 пострадавших в результате ночной атаки Фото: последствия атаки во Львов 30 июля (t.me/dsns_telegram)
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В результате атаки по Львову ранены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрей Садовый и главу ЛОВА Максима Козицкого.

"Наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского. По состоянию на данный момент известно о около 20 пострадавших," - сказал он.

Мэр добавил, что жители помогают разбирать завалы, где могут находиться их соседи или знакомые.

Под завалами могут находиться люди.

В общей сложности повреждено около 20 домов, среди них есть школы и детские сады.

Козицкий добавил, что количество пострадавших в результате удара увеличилось до 26, из них 15 - в больнице. Среди пострадавших есть дети, один ребенок в больнице.

Напомним, этой ночью Россия массированно атаковала Украину. Взрывы раздались во многих областях, в том числе на западе Украины.

Взрывы слышали в Киеве, Виннице, Ровно и других городах. А в пригороде Кривого Рога от вражеской ракеты погибла семья с тремя детьми.

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