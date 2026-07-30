Во Львове уже более 25 пострадавших в результате ночной атаки
В результате атаки по Львову ранены
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрей Садовый и главу ЛОВА Максима Козицкого.
"Наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского. По состоянию на данный момент известно о около 20 пострадавших," - сказал он.
Мэр добавил, что жители помогают разбирать завалы, где могут находиться их соседи или знакомые.
Под завалами могут находиться люди.
В общей сложности повреждено около 20 домов, среди них есть школы и детские сады.
Козицкий добавил, что количество пострадавших в результате удара увеличилось до 26, из них 15 - в больнице. Среди пострадавших есть дети, один ребенок в больнице.
Напомним, этой ночью Россия массированно атаковала Украину. Взрывы раздались во многих областях, в том числе на западе Украины.
Взрывы слышали в Киеве, Виннице, Ровно и других городах. А в пригороде Кривого Рога от вражеской ракеты погибла семья с тремя детьми.