В Польше на воинскую часть второй раз за неделю упал дрон: что известно

Фото: в Польше неизвестный БПЛА упал на территорию воинской части (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В небольшом польском городке Лезница Велька на территорию воинской части упал беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военной жандармерии Польши и издание RMF24.

Читайте также: Польшу всколыхнуло падение "дрона -шпиона" на военную часть

По словам военных, инцидент произошел 6 февраля на объекте, где дислоцируется 1-й воздушный кавалерийский батальон. Небольшой беспилотный аппарат упал на территорию части, не нанеся никакого вреда инфраструктуре.

Сейчас на месте происшествия продолжается расследование. Специалисты устанавливают происхождение дрона и цель его пребывания в закрытом воздушном пространстве над военным объектом.

"Управление военного округа Лодзь расследует инцидент с участием небольшого БПЛА, который 6 февраля упал на территорию 1-го воздушного кавалерийского батальона в Лезнице Велькой, не причинив никакого вреда", - говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии стало известно, что правоохранители, которые расследовали инцидент, быстро идентифицировали и задержали оператора дрона - им оказался 22-летний гражданин Польши.

"Как выяснилось, на территорию подразделения упал небольшой коммерчески доступный беспилотник, зацепившись за дерево", - подчеркнули в военной полиции.

 

Неизвестные дроны в Польше

Напомним, недавно на территорию воинской части в польском городе Пшасныш упал неизвестный дрон. Сначала существовали подозрения относительно возможного шпионажа за военными, однако они не подтвердились.

По предварительной информации, объект оказался игрушечным беспилотником, который не имел ни SIM-карты, ни карты памяти.

Ранее другой неустановленный военный дрон потерпел крушение вблизи жилых домов в центральной части Польши, в населенном пункте Лекув.

После массового проникновения российских беспилотников на польскую территорию 10 сентября прошлого года дроны стали для страны привычным явлением. Тогда Варшава отреагировала оперативно, а впоследствии и Европа начала усиливать оборонительные меры, осознав реальность угрозы со стороны Москвы.

