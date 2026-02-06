В Польщі на військову частину вдруге за тиждень впав дрон: що відомо

За словами військових, інцидент стався 6 лютого на об'єкті, де дислокується 1-й повітряний кавалерійський батальйон. Невеликий безпілотний апарат упав на територію частини, не завдавши жодної шкоди інфраструктурі.

Наразі на місці події триває розслідування. Фахівці встановлюють походження дрона та мету його перебування у закритому повітряному просторі над військовим об'єктом.

"Управління військового округу Лодзь розслідує інцидент за участю невеликого БПЛА, який 6 лютого впав на територію 1-го повітряного кавалерійського батальйону в Лезниці Велькій, не завдавши жодної шкоди", - йдеться у повідомленні відомства.

Згодом стало відомо, що правоохоронці, які розслідували інцидент, швидко ідентифікували та затримали оператора дрона - ним виявився 22-річний громадянин Польщі.

"Як з’ясувалося, на територію підрозділу впав невеликий комерційно доступний безпілотник, зачепившись за дерево", - підкреслили у військовій поліції.