В Польщі на військову частину вдруге за тиждень впав дрон: що відомо

Фото: в Польщі невідомий БПЛА впав на територію військової частини (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У невеликому польському містечку Лезниця Велька на територію військової частини впав безпілотний літальний апарат. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військової жандармерії Польщі та видання RMF24.

Читайте також: Польщу сколихнуло падіння "дрона -шпигуна" на військову частину

За словами військових, інцидент стався 6 лютого на об'єкті, де дислокується 1-й повітряний кавалерійський батальйон. Невеликий безпілотний апарат упав на територію частини, не завдавши жодної шкоди інфраструктурі.

Наразі на місці події триває розслідування. Фахівці встановлюють походження дрона та мету його перебування у закритому повітряному просторі над військовим об'єктом.

"Управління військового округу Лодзь розслідує інцидент за участю невеликого БПЛА, який 6 лютого впав на територію 1-го повітряного кавалерійського батальйону в Лезниці Велькій, не завдавши жодної шкоди", - йдеться у повідомленні відомства.

Згодом стало відомо, що правоохоронці, які розслідували інцидент, швидко ідентифікували та затримали оператора дрона - ним виявився 22-річний громадянин Польщі.

"Як з’ясувалося, на територію підрозділу впав невеликий комерційно доступний безпілотник, зачепившись за дерево", - підкреслили у військовій поліції.

Невідомі дрони в Польщі

Нагадаємо, нещодавно на територію військової частини в польському місті Пшасниш упав невідомий дрон. Спочатку існували підозри щодо можливого шпигунства за військовими, однак вони не підтвердилися.

За попередньою інформацією, об’єкт виявився іграшковим безпілотником, який не мав ні SIM-картки, ні карти пам’яті.

Раніше інший невстановлений військовий дрон зазнав аварії поблизу житлових будинків у центральній частині Польщі, в населеному пункті Лекув.

Після масового проникнення російських безпілотників на польську територію 10 вересня минулого року дрони стали для країни звичним явищем. Тоді Варшава відреагувала оперативно, а згодом і Європа почала посилювати оборонні заходи, усвідомивши реальність загрози з боку Москви.

