RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше потребовали приостановить членство России в МАГАТЭ

Фото: Анна Москва, министр климата и окружающей среды Польши (twitter.com/moskwa_anna)
Автор: Иван Носальский

Членство России в МАГАТЭ должно быть приостановлено до момента "дерусификации и демилитаризации" оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы в ходе заседания агентства.

"Пока мы здесь сидим, районы Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. До тех пор членство России в МАГАТЭ должно быть приостановлено. Если они не выполняют эти условия, их следует исключить из организации", - подчеркнула министр.

Напомним, ранее стало известно, что 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС. Одна из ракет упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Также мы писали, что МАГАТЭ приняло официальную резолюцию, которая призывает власти России вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаМАГАТЭВойна России против Украины