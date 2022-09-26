UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі вимагають призупинити членство Росії у МАГАТЕ

Фото: Анна Москва, міністр клімату та довкілля Польщі (twitter.com/moskwa_anna)
Автор: Іван Носальський

Членство Росії у МАГАТЕ має бути припинене до моменту "дерусифікації та демілітаризації" окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра клімату та довкілля Польщі Анни Москви під час засідання агентства.

"Поки ми тут сидимо, райони України окуповані російськими військами. Ми вимагаємо дерусифікації окупованих територій та демілітаризації. До того часу членство Росії в МАГАТЕ має бути припинене. Якщо вони не виконують ці умови, їх слід виключити з організації", - наголосила міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 19 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Південноукраїнській АЕС. Одна з ракет впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Також ми писали, що МАГАТЕ ухвалило офіційну резолюцію, яка закликає владу Росії вивести свої війська з території Запорізької АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольщаМАГАТЭВійна Росії проти України