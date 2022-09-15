МАГАТЕ офіційно закликало Росію вивести війська з території Запорізької АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії прийняло резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У виданні зазначають, що резолюцію погодили під час засідання МАГАТЕ. Вона закликає росіян "негайно припинити всі дії проти і на Запорізькій АЕС і будь-яких інших ядерних об'єктах в Україні".
В засіданні МАГАТЕ брали участь 35 країн. 26 підтримали резолюцію, сім - утрималися і ще дві, Росія і Китай, - проголосували проти.
Нагадаємо, раніше Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.
В ньому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити навколо Запорізької АЕС "зону ядерної безпеки". Він підкреслив, що таке рішення не є ідентичним демілітаризації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.