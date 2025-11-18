В Польше разоблачили первых причастных к взрывам на железной дороге, - СМИ

Отмечается, что офицеры полиции изъяли SIM-карты из устройств, что позволило им получить доступ к паспортным данным, использованным для их приобретения.

SIM-карты были присланы польским перевозчиком. При этом, по данным СМИ, владелец паспорта, через который приобрели SIM-карты, не обязательно является преступником.

Также стало известно, что взрыв на путях, вероятно, был инициирован дистанционно - с помощью мобильных телефонов. Одно устройство сдетонировало, тогда как другое, по неизвестным причинам, не сработало.

Согласно информации RMF FM, это SIM-карты польского оператора. Это решающая зацепка для установления лиц, совершивших диверсию на путях.

По словам представителя Национальной прокуратуры, прокурора Пшемыслава Новака, предметом расследования является повреждение инфраструктуры железнодорожной линии на маршруте Варшава Восток-Дорогуск в период с 15 по 17 ноября.