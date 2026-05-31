В Польше торнадо разрушило десятки домов, ветер срывал крыши полосой

23:00 31.05.2026 Вс
1 мин
Синоптики назвали предварительную силу ветра
aimg Валерия Абабина
В Польше торнадо разрушило десятки домов, ветер срывал крыши полосой Фото: В Польше торнадо повредило дома (IMWM)
В районе Бальцажовице Опольского воеводства прошел торнадо, который нанес значительный ущерб зданиям и деревьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24

По данным Института метеорологии и водного хозяйства, на которое ссылается издание, характер повреждений, а именно: сорванные крыши, поврежденные здания и локальный, полосообразный ход разрушений - указывает на торнадо.

Его силу предварительно оценили между отметками IF1,5 и IF2 по международной шкале Фудзиты - это шкала, по которой измеряют мощность торнадо.

Проще говоря, речь идет о довольно сильном смерче: ветер в нем может разгоняться примерно до 180-250 км/ч - достаточно, чтобы срывать крыши и валить деревья.

Фото: (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB)

По данным пожарной службы, в районе Бальцажовице повреждено 18 зданий, из которых 11 - жилые. Никто не пострадал.

Напомним, непогода этой весной не обошла и Украину. В конце мая страну накрыла мощная стихия - ливни с грозами, ураган и град охватили несколько областей, местами повалило деревья.

Впоследствии пришло похолодание со штормовыми порывами ветра. Синоптики предупреждают, что летом 2026 года грозовые процессы станут более активными.

Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
