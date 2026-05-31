В Польше торнадо разрушило десятки домов, ветер срывал крыши полосой

В районе Бальцажовице Опольского воеводства прошел торнадо, который нанес значительный ущерб зданиям и деревьям.

По данным Института метеорологии и водного хозяйства, на которое ссылается издание, характер повреждений, а именно: сорванные крыши, поврежденные здания и локальный, полосообразный ход разрушений - указывает на торнадо.

Его силу предварительно оценили между отметками IF1,5 и IF2 по международной шкале Фудзиты - это шкала, по которой измеряют мощность торнадо.

Проще говоря, речь идет о довольно сильном смерче: ветер в нем может разгоняться примерно до 180-250 км/ч - достаточно, чтобы срывать крыши и валить деревья.

По данным пожарной службы, в районе Бальцажовице повреждено 18 зданий, из которых 11 - жилые. Никто не пострадал.