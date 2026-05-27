ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Поваленные деревья, град и ливни: что наделала непогода в Украине (фото, видео)

15:00 27.05.2026 Ср
2 мин
В каких областях свирепствует настоящий ураган?
aimg Елена Чупровская
Поваленные деревья, град и ливни: что наделала непогода в Украине (фото, видео) Фото: непогода в Украине (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине сегодня, 27 мая, бушует непогода. Многие области оказались под действием атмосферного фронта, который принес штормовой ветер, ливни и град.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях непогоды по всей Украине.

Читайте также: Украину накроет резкое похолодание: как изменится температура 28 мая и что с дождями

Главное:

  • Винницкая область: выпали дождь с градом, сильные ливни
  • Хмельницкая область: ураган повалил деревья на трассе
  • Львовская область: гроза, дождь, сильный ветер по всей области
  • Тернопольская область: ливни, поваленные деревья, шквальный ветер
  • Черкасская область: дерево на дороге заблокировало движение
  • Житомирская область: штормовой ветер ломает деревья

Винницкая область

В Гайсине прошел дождь с градом. В самой Виннице - сильный ливень.

Хмельницкая область

На трассе между Хмельницким и Каменцем-Подольским ураган повалил деревья на проезжую часть. На отрезке вблизи Скаржинец также затруднен проезд.

Львовская область

Область накрыли гроза, дождь, сильный ветер и град.

Тернопольская область

В регионе несколько раз прошли сильные ливни, погода быстро менялась. В селе Слободка непогода повалила деревья. В Тернополе, по словам очевидцев, ветер был настолько мощным, что мог сбивать людей с ног.

Поваленные деревья, град и ливни: что наделала непогода в Украине (фото, видео)Фото: последствия непогоды в Тернополе (скриншот видео)

Черкасская область

Область накрыл сильный ветер и дождь.

Во время патрулирования Степанецкой общины офицер Виталий Степанец обнаружил пробку: дерево упало на дорогу и заблокировало движение школьных автобусов и других машин.

Поваленные деревья, град и ливни: что наделала непогода в Украине (фото, видео)Фото: полицейский освободил дорогу от дерева, которое перегородило дорогу (.facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Полицейский самостоятельно взял пилу и расчистил проезд. Движение восстановили оперативно.

Житомирская область

Штормовой ветер нанес ущерб дорожной инфраструктуре. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области сообщила, что мощные порывы ломали деревья и ветки вдоль дорог, создавая опасность для водителей.

Поваленные деревья, град и ливни: что наделала непогода в Украине (фото, видео)

Фото: последствия непогоды на Житомирщине ( facebook.com/ztServ)

По прогнозу синоптиков, 27 мая в Украине будет гроза, а порывы ветра могут достигать шквальных 20 м/с.

Между тем синоптики еще накануне предупреждали об ухудшении погоды. Укргидрометеорологический центр объявил желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с во всех областях Украины.

Как сообщало РБК-Украина, синоптики также обнародовали предварительный прогноз на июнь. Средняя температура первого месяца лета ожидается на 1,5 градуса выше нормы, а грозовые процессы станут более активными.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вячеслав Негода Погода в Украине Непогода в Украине
Новости
The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст