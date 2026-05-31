Лето начнется теплом, но дожди не отступают: прогноз погоды на неделю (карты)

18:30 31.05.2026 Вс
Какой погодой начнется июнь?
aimg Татьяна Степанова
Лето начнется теплом, но дожди не отступают: прогноз погоды на неделю (карты) Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Лето в Украине начнется с теплой погоды, однако всю первую неделю июня будет идти дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 1 июня, в Украине будет теплая погода. Дожди ожидаются в западных и восточных областях Украины, местами с грозами. На остальной территории будет светить солнце.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +17 до +20 градусов;
  • в восточных областях - от +17 до +19 градусов;
  • в центральных областях - от +17 до +21 градусов;
  • в южных областях - от +17 до +20 градусов;
  • в западных областях - от +18 до +21 градусов.

Во вторник, 2 июня, в Украине дожди ожидаются в западных областях и местами в центре и на юге.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +20 до +22 градусов;
  • в восточных областях - от +20 до +22 градусов;
  • в центральных областях - от +19 до +23 градусов;
  • в южных областях - от +18 до +24 градусов;
  • в западных областях - от +18 до +23 градусов.

В среду, 3 июня, дожди пройдут в большинстве областей, но будет солнечно.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +20 до +22 градусов;
  • в восточных областях - от +20 до +24 градусов;
  • в центральных областях - от +20 до +22 градусов;
  • в южных областях - от +21 до +24 градусов;
  • в западных областях - от +20 до +23 градусов.

В четверг, 4 июня, немного потеплеет. В то же время дожди не собираются покидать Украину.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +23 до +26 градусов;
  • в восточных областях - от +23 до +27 градусов;
  • в центральных областях - от +24 до +26 градусов;
  • в южных областях - от +22 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +24 до +27 градусов.

В пятницу, 5 июня, будет теплее всего. В то же время дожди пройдут почти по всей Украине.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +23 до +27 градусов;
  • в восточных областях - от +24 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +24 до +29 градусов;
  • в южных областях - от +22 до +29 градусов;
  • в западных областях - от +24 до +27 градусов.

Напомним, на этой неделе Украину накрыла непогода - сразу несколько областей оказались под влиянием атмосферного фронта, который принес штормовой ветер, ливни и град.

Между тем метеорологи уже обнародовали предварительный прогноз на июнь.

