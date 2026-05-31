У Польщі торнадо зруйнувало десятки будинків, вітер зривав дахи смугою

У районі Бальцажовіце Опольського воєводства пройшов торнадо, який завдав значної шкоди будівлям і деревам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24

За даними Інституту метеорології та водного господарства, на яке посилається видання, характер пошкоджень, а саме: зірвані дахи, ушкоджені будівлі та локальний, смугоподібний хід руйнувань - вказує на торнадо.

Його силу попередньо оцінили між позначками IF1,5 та IF2 за міжнародною шкалою Фудзіти - це шкала, за якою вимірюють потужність торнадо.

Простіше кажучи, йдеться про доволі сильний смерч: вітер у ньому може розганятися приблизно до 180-250 км/год - достатньо, щоб зривати дахи й валити дерева.

Фото: (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB)

За даними пожежної служби, у районі Бальцажовіце пошкоджено 18 будівель, з яких 11 - житлові. Ніхто не постраждав.