У Польщі торнадо зруйнувало десятки будинків, вітер зривав дахи смугою
У районі Бальцажовіце Опольського воєводства пройшов торнадо, який завдав значної шкоди будівлям і деревам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24
За даними Інституту метеорології та водного господарства, на яке посилається видання, характер пошкоджень, а саме: зірвані дахи, ушкоджені будівлі та локальний, смугоподібний хід руйнувань - вказує на торнадо.
Його силу попередньо оцінили між позначками IF1,5 та IF2 за міжнародною шкалою Фудзіти - це шкала, за якою вимірюють потужність торнадо.
Простіше кажучи, йдеться про доволі сильний смерч: вітер у ньому може розганятися приблизно до 180-250 км/год - достатньо, щоб зривати дахи й валити дерева.
За даними пожежної служби, у районі Бальцажовіце пошкоджено 18 будівель, з яких 11 - житлові. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, негода цієї весни не оминула й Україну. Наприкінці травня країну накрила потужна стихія - зливи з грозами, буревій та град охопили кілька областей, місцями повалило дерева.
Згодом надійшло похолодання зі штормовими поривами вітру. Синоптики попереджають, що влітку 2026 року грозові процеси стануть активнішими.