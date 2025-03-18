В Польше жалуются на мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС через границу с Беларусью
Пограничная служба Польши заявила об осложнении ситуации на государственной границе с Беларусью. За последние сутки там зафиксировано около 180 нелегальных попыток пересечь границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
По словам пограничников, некоторые мигранты начали бросать в сторону польских патрулей камни, повредив служебное авто. Границу с Беларусью удалось пересечь 11 лицам. Поиски их продолжаются.
"Один из иностранцев нелегально работал в Польше. Другие не имели никаких документов, которые бы давали право на легальное проживание. Двое грузин нелегально находились здесь 575 и 595 дней, а гражданка Беларуси просрочила срок пребывания на 303 дня", - сказано в сообщении.
В частности, 14-16 марта на белорусской границе зафиксировали почти 280 попыток нелегального въезда в Польшу, почти всем им помешали.
Отношения Польши и Беларуси
Напомним, напряженность между Польшей и Беларусью возросла после российского вторжения в Украину. Варшава обвиняет Минск в намеренном контроле потоков мигрантов для давления на ЕС, поскольку Беларусь принимает мигрантов, а потом отправляет их на границы с Польшей, Литвой и Латвией.
В связи с этим Польша заявила об укреплении границе с Беларусью. А также Варшава усилила проверки на границе и проводила военные учения.
А также намерен завершить возведение стены на границе с Беларусью до середины 2025 года. Стена строится для остановки незаконной миграции в страну.
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