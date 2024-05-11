Польша объявила о начале строительства укреплений на границе с Беларусью
Польша объявила, что продолжит укреплять восточную границу. Варшава начнет строить современные фортификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого цитирует TVP Info.
Во время встречи с военными вблизи восточной границы Туск заявил, что польско-белорусская граница является уникальным местом из-за давления нелегальной иммиграции.
"На самом деле мы имеем дело с прогрессирующей гибридной войной. Я хочу, чтобы здесь не было никаких сомнений - страна с все более агрессивными намерениями в отношении Польши, как Беларусь, является соорганизатором этой практики на польской границе", - сказал глава польского правительства, подчеркнул, что когда речь идет о безопасности, то не будет "никаких ограничений".
При этом Туск отметил, что защита восточной границы -– это важное дело не только для Польши, но и всей Европы.
"Мы начали интенсивную работу над современной фортификацией, и эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока. Это не только внутренняя граница Польши, но и граница ЕС. Поэтому я не сомневаюсь, что вся Европа должна будет - и я знаю, что мы этого добьемся - инвестировать в свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и безопасность нашей границы", - заявил он.
Фото: Туск объявил о начале строительства укреплений на границе с Беларусью (twitter.com/PremierRP)
Ситуация на границе Беларуси и Польши
Следует отметить, что между Польшей и Беларусью в течение длительного периода наблюдается напряжение. Ситуация значительно усугубилась после миграционного кризиса, когда тысячи нелегальных мигрантов хотели прорваться на территорию Польши из Беларуси.
Теперь Польша усиливает защиту границы. Варшава построила забор на границе с Беларусью. Также в Варшаве заявили, что могут перекрыть железнодорожное сообщение со страной-соседкой.
Кроме того, Польша ранее заявляла, что собиралась построить новую воинскую часть в 35 км от границы с Беларусью.
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