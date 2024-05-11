Польша объявила о начале строительства укреплений на границе с Беларусью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого цитирует TVP Info.

Во время встречи с военными вблизи восточной границы Туск заявил, что польско-белорусская граница является уникальным местом из-за давления нелегальной иммиграции.

"На самом деле мы имеем дело с прогрессирующей гибридной войной. Я хочу, чтобы здесь не было никаких сомнений - страна с все более агрессивными намерениями в отношении Польши, как Беларусь, является соорганизатором этой практики на польской границе", - сказал глава польского правительства, подчеркнул, что когда речь идет о безопасности, то не будет "никаких ограничений".

При этом Туск отметил, что защита восточной границы -– это важное дело не только для Польши, но и всей Европы.

"Мы начали интенсивную работу над современной фортификацией, и эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока. Это не только внутренняя граница Польши, но и граница ЕС. Поэтому я не сомневаюсь, что вся Европа должна будет - и я знаю, что мы этого добьемся - инвестировать в свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и безопасность нашей границы", - заявил он.

Фото: Туск объявил о начале строительства укреплений на границе с Беларусью (twitter.com/PremierRP)