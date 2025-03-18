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У Польщі скаржаться на мігрантів, які намагаються потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю

Вівторок 18 березня 2025 17:12
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У Польщі скаржаться на мігрантів, які намагаються потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю Ілюстративне фото: у Польщі скаржаться на мігрантів, які намагаються потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прикордонна служба Польщі заявила про ускладнення ситуації на державному кордоні з Білоруссю. За останню добу там зафіксовано близько 180 нелегальних спроб перетнути кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

За словами прикордонників, деякі мігранти почали жбурляти у бік польських патрулів каміння, пошкодивши службове авто. Кордон з Білоруссю вдалося перетнути 11 особам. Пошуки їх тривають.

"Один з іноземців нелегально працював у Польщі. Інші не мали жодних документів, які б давали право на легальне проживання. Двоє грузинів нелегально перебували тут 575 і 595 днів, а громадянка Білорусі прострочила термін перебування на 303 дні", - сказано у повідомленні.

Зокрема, 14-16 березня на білоруському кордоні зафіксували майже 280 спроб нелегального в'їзду до Польщі, майже всім їм стали на заваді.

Відносини Польщі та Білорусі

Нагадаємо, напруженість між Польщею та Білоруссю зросла після російського вторгнення в Україну. Варшава звинувачує Мінськ у навмисному контролі потоків мігрантів для тиску на ЄС, оскільки Білорусь приймає мігрантів, а потів відправляє їх на кордони з Польщею, Литвою та Латвією.

У зв'язку з цим Польща заявила про укріплення кордоні з Білоруссю. А також Варшава посилила перевірки на кордоні і проводила військові навчання.

А також має намір завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року. Стіна будується для зупинки незаконної міграції в країну.

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