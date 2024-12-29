Польша планирует завершить укрепление границы с Беларусью до середины 2025 года

Польша намерена завершить возведение и укрепление стены на границе с Беларусью до середины 2025 года. Данная процедура позволит остановить незаконную миграцию в страну.

Об этом заявил заместитель министра миграции Польши Мачей Дущик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По мнению Дущика, после того, как работы вдоль 400-километровой границы с Беларусью будут завершены, это позволит максимально приблизить безопасность на границе к 100%.

"Этот искусственно созданный путь миграции будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это", - сказал Дущик.

Однако он заявил, что Варшава должна быть готова к очередной попытке режима Лукашенко "нагнетать конфликт" и саботировать усиленную пограничную инфраструктуру Польши.

Он пояснил, что дополнительные меры вдоль 400-километровой границы также включают: