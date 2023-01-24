В Польше резко вырос спрос на украиноязычных работников

Пиковый рост спроса на украиноязычных работников зафиксирован в Польше. Это вызвано тем, что в стране зарегистрировалось большое количество украинских компаний.

Рост спроса на украиноязычных работников начался в августе 2022 года, это вызвано тем, что в Польше было зарегистрировано более десяти тысяч украинских компаний. Всего в Польше насчитывается более 25 тысяч компаний, в которых хотя бы одним из акционеров является украинская компания.

По данным агентства, в предыдущие годы спрос на украиноязычных работников был на уровне 200 - 250 человек в год. А вот уже во второй половине 2022 года количество запросов превысило тысячу. Отмечается, что в 2023 году динамика продолжает расти.

С августа 2022 года мы начали фиксировать количество запросов именно на украиноязычных работников. Украинцы в Польше желают работать с украинскими компаниями, по меньшей мере, из-за возможности оказаться в привычной языковой среде. К тому же это возможность получить хорошую должность и без знания польского языка и работать по квалификации не ниже, чем в Украине", - заявила директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.