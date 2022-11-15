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Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин: что нового

Новина українською →
Киев, Вторник 15 ноября 2022 19:15
Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин: что нового Фото: кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины изменил правила выезда водителей транспортных компаний. Теперь им разрешается находиться за границей 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Увеличен непрерывный срок пребывания водителей транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

По словам Мельничука, теперь водителям транспортных компаний разрешено находиться за рубежом 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Напомним, в марте 2022 года Кабмин установил, выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более чем один раз с момента введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

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