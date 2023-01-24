У Польщі різко виріс попит на україномовних працівників
Пікове зростання попиту на україномовних працівників зафіксоване у Польщі. Це викликано тим, що в країні зареєструвалась велика кількість українських компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародну агенцію з працевлаштування Gremi Personal.
Зростання попиту на україномовних працівників почалось у серпні 2022 року, це викликано тим, що ц Польщі було зареєстровано понад десять тисяч українських компаній. Всього у Польщі нараховується понад 25 тисяч компаній, у яких хочаб б одним із акціонерів є українська компанія.
За даними агенції, у попередні роки попит на україномовнх працівників був на рівні 200 - 250 осіб на рік. А от вже у другій половині 2022 року кілікість запитів перевищила тисячу. Відзначається, що у 2023 році динаміка продовжує зростати.
""З серпня 2022 року ми почали фіксувати кількість запитів саме на україномовних працівників. Українці у Польщі бажають працювати з українськими компаніям, щонайменше через можливість опинитись у звичному мовному середовищі. До того ж, це можливість отримати гарну посаду й без знання польської мови та працювати за кваліфікацією не нижче, ніж в Україні", - заявила директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що понад 9 мільйонів українців перетнули українсько-польській кордон з 24 лютого 2022 року.
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