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СБУ обезвредила четыре новых канала выезда мужчин за границу

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Украина, Пятница 14 октября 2022 11:00
СБУ обезвредила четыре новых канала выезда мужчин за границу Фото: СБУ ликвидировала четыре канала выезда мужчин за границу (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили четыре схемы незаконного выезда мужчин за границу. Организаторов схем задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ задержала восьмерых организаторов в Днепре, Одесской и Закарпатской областях. Они подделывали документы, в частности справки о непригодности или наличии инвалидности. Также они обещали вывезти уклонистов за границу вне пунктов пропуска. Злоумышленники оценивали свои "услуги" от 1,8 до 7 тысяч долларов с человека.

Мошенник из Днепра использовал меры конспирации и напрямую не встречался с "заказчиками". Для их поиска, последующей коммуникации и передачи денег использовал только личные связи. Он не общался в мессенджерах или электронной почтой.

В Одесской области разоблачили еще две схемы. К организации одной из них был причастный чиновник. Он искал "клиентов" через посредника в мессенджерах. Чиновника и сообщника задержали "на горячем".

Между тем, в Закарпатской области на нелегальном перемещении уклонистов специализировалась целая преступная группировка. Злоумышленники наладили трафик через проходящую вблизи границы реку. Для скрытого "сопровождения" своих клиентов они через тепловизор отслеживали пограничников.

Всем фигурантам объявили подозрения по ч. 3 ст. 332 УКУ и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ ликвидировала четыре канала выезда мужчин за границу (ssu.gov.ua)

Напомним, Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории украинцев, речь идет о представителях авиационной отрасли.

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