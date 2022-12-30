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Стало известно, сколько уклонистов пытались уехать из Украины с февраля

Новина українською →
Украина, Пятница 30 декабря 2022 17:01
Стало известно, сколько уклонистов пытались уехать из Украины с февраля Фото: украинские пограничники обнаруживают уклонистов, несмотря на все их усилия (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Зарембо

С начала военного положения в Украине 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что с начала полномасштабной войны России в Украине начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них - за незаконную переправку людей, 1650 - за подделку документов, более 20 - за уклонение от призыва.

Более 950 людям объявили подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

Также зафиксировано 410 безуспешных попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн гривен.

С начала военного положения зафиксировано 12 случаев обнаружения утопленников на украино-румынском речном участке границы. Кроме того, недавно пограничники обнаружили тела троих мужчин, погибших в горах.

В начале декабря РБК-Украина сообщало, будут ли штрафовать мужчин, выехавших за границу во время войны.

Ранее СБУ обезвредила четыре новых канала выезда мужчин за границу. Также в ноябре Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин: что новое ввели.

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прикордонники пограничная служба
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