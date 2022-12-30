Стало известно, сколько уклонистов пытались уехать из Украины с февраля

С начала военного положения в Украине 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что с начала полномасштабной войны России в Украине начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них - за незаконную переправку людей, 1650 - за подделку документов, более 20 - за уклонение от призыва.

Более 950 людям объявили подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

Также зафиксировано 410 безуспешных попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн гривен.

С начала военного положения зафиксировано 12 случаев обнаружения утопленников на украино-румынском речном участке границы. Кроме того, недавно пограничники обнаружили тела троих мужчин, погибших в горах.