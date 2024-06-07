В Польше проведут заседание Совета нацбезопасности возле границе с Беларусью, - СМИ

Польские власти решили провести заседание Совета нацбезопасности в Подляском воеводстве, которое граничит с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

При этом журналисты уточняют, что заседание будет засекреченным - ее закроют для публики.

Также планируется, что чиновники посетят границу с Беларусью.

По данным издания, заседание Совета нацбезопасности, которое созвал президент Польши Анджей Дуда, состоится в городе Белосток. Населенный пункт находится в 50 километрах от границы с Беларусью.

Сложная ситуация на границе

Отметим, на границе Польши с Беларусью последние несколько месяцев происходят провокации с участием мигрантов.

В частности, недавно стало известно, что при незаконной попытке пересечения границы белорусскими мигрантами один из польских военных получил серьезные ножевые ранения. Он погиб в больнице.

На этом фоне президент Польши Анджей Дуда решил созвать заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию на границе. Оно пройдет в понедельник, 10 июня.

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